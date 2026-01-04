La neve alle porte dell'Umbria: precipitazioni al confine con le Marche | Le previsioni (Video) - Tuttoggi.info

Domenica di neve sull’Appennino umbro-marchigiano, con precipitazioni in atto lungo la fascia di confine tra Marche e Umbria. Questa la situazione documentata da un automobilista nella prima serata di domenica 4 gennaio 2026, con qualche disagio alla viabilità.

Le nevicate sono state segnalate in particolare nell’area compresa tra Fabriano (Ancona) e Serravalle di Chienti (Macerata), a ridosso del valico di Colfiorito, ma anche nella Frontignano (Macerata) e sulle cime montuose dell’entroterra. Dalle 14 di domenica forte nevicata – riporta Perugia Meteo – nella zona del valico di fossato di Vico, a 700 metti circa, tra cancelli e Fabriano ovest, con precipitazione mista a neve anche sulla città di Fabriano.

Secondo le previsioni lunedì in Umbria continuerà a piovere e la neve resterà sopra i mille metri, ma le temperature inizieranno a calare dalla sera e non è escluso che si vedranno fiocchi di neve anche a 3-400 metri (soprattutto nel nord dell’Umbria), intorno ai 600-700 metri (Umbria centro) e sopra i mille metri nel sud dell’Umbria.