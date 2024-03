La Lega Marsciano inaugura la sede, Marchetti: “Noi presidio di territorio per continuare a costruire insieme” - Tuttoggi.info

L’appuntamento è per domenica 17 marzo alle ore 16.30 a Marsciano in via XXIV Maggio, 6 con il candidato sindaco Francesca Mele

A Marsciano si inaugura la sede della Lega. L’appuntamento è per domenica 17 marzo alle ore 16.30 a Marsciano in via XXIV Maggio, 6. Saranno presenti il candidato sindaco del centrodestra Francesca Mele, il segretario della Lega Umbria On. Riccardo Augusto Marchetti, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, l’assessore regionale Enrico Melasecche, i consiglieri regionali della Lega e il segretario provinciale della Lega Perugia Francesco Cenciarini. Stampa e cittadini sono invitati a partecipare.

“Cinque anni fa abbiamo invertito la rotta di una città che rischiava di naufragare a causa dell’incompetenza della sinistra – dichiara il segretario regionale Lega Marchetti – oggi siamo pronti a proseguire insieme al Sindaco Francesca Mele il lavoro iniziato nel 2019, che ha già prodotto importanti e concreti risultati a vantaggio del territorio. Grazie alla Lega, al centrodestra e alle forze civiche che compongono la nostra coalizione, Marsciano ha avuto un’occasione di riscatto, ma c’è ancora tanto da fare e la nostra Francesca Mele ha dato prova di avere le competenze e la determinazione per centrare obiettivi ambiziosi. La Lega Marsciano torna ad avere una sede in città e l’appuntamento di domenica non sarà solo un momento di festa, ma anche un’occasione per parlare dei progetti futuri e per ascoltare e confrontarci con i cittadini, che sono per la Lega il motore e il fine di ogni nostra iniziativa”.





Luogo: Marsciano