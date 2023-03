“La Giunta Tesei sta smantellando l’azienda ospedaliera di Terni”: Pd in assemblea popolare

Al centro dell’incontro la sanità, tema caldo e cavallo di battaglia degli attuali partiti di opposizione in vista delle prossime elezioni amministrative, che si terranno a maggio 2023. Il dottor Gianni Giovannini, inoltre, ha proposto un’interpretazione – non del tutto positiva – del Protocollo Regione-Università.

Ospedale di Terni: “Situazione insostenibile per gli operatori e gli utenti”

“Il nostro ospedale – dichiarano i dem – ha sempre rappresentato un’eccellenza. Ora l’ospedale che conoscevamo non esiste più: gli errori madornali durante la pandemia, la chiusura dei reparti, l’impoverimento e la fuga di personale, la precarietà degli incarichi di responsabilità, la mancanza di investimenti umani e strutturali stanno determinando una situazione insostenibile sia per chi lavora che per gli utenti”.

Letti nei corridoi, liste di attese troppo lunghe e Protocollo Regione-Università

“Letti nei corridoi, ore o giorni sui barellini al Pronto Soccorso, liste di attesa lunghissime per esami e interventi”: sono questi, secondo il Partito Democratico, gli ingredienti di “una situazione gravissima, destinata a peggiorare ulteriormente a causa del Protocollo con l’Università, che, tra le altre cose, cancella le S.C. di Cardiochirurgia, Chirurgia della Mano, Chirurgia Maxillofacciale, Neuroradiologia, e affida la maggior parte delle direzioni a medici universitari, emarginando e mortificando i medici ospedalieri”.

“Il Protocollo con l’Università – insiste il Pd – deve essere ritirato, i primariati devono essere coperti, il personale necessario deve essere assunto. No all’azienda ospedaliero-universitaria integrata che porta all’azienda unica regionale”.

La situazione descritta, in sostanza, non è delle più rosee. Sulle criticità della sanità, il 4 marzo scorso, si era espresso anche Claudio Fiorelli, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. L’anestesista ternano aveva dichiarato: “La destra vinse le elezioni amministrative del 2018 con due grandi argomenti, la sanità e la sicurezza: qui ha perso le battaglie maggiori”.