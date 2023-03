Elezioni Terni, il Pd ha scelto Kenny

Elezioni, il Pd vuole Kenny. Assemblea dem dà sostegno al professore. Coalizione a rischio, domani si discute di primarie

Il Pd ha scelto: Josè Maria Kenny ha ottenuto il sostegno come candidato sindaco di Terni per il Partito Democratico. Da pochi minuti si è conclusa la votazione all’assemblea del Pd che si è espressa all’unanimità (2 astenuti): così il professore che ha ottenuto il consenso che Pierluigi Spinelli sperava.

E la coalizione?

Ora staremo a vedere cosa accadrà a livello di coalizione: nella giornata di domani, 15 marzo, era previsto il secondo tavolo di trattative del centrosinistra che, a questo punto, rischia di saltare. A quanto pare, infatti, alcuni esponenti del M5S non vorrebbero prendervi parte. Così come le altre forze di centrosinistra alle quali il candidato Kenny non andava troppo a genio.