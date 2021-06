"La festa delle Acque" si avvicina | Il programma dettagliato - Tuttoggi

Il programma con tutti gli appuntamenti de "La festa delle Acque"; quest'anno, insieme alla Pro-Loco di Piediluco, quelle di Arrone, Casteldilago e Marmore.

Il programma de “La Festa delle Acque” pone, naturalmente, al centro dell’attenzione il paese di Piediluco, che torna a celebrare la bella stagione.

Quest’anno con una novità in più: la Pro Loco di Piediluco ha promosso il coinvolgimento delle Pro Loco di Arrone, Casteldilago e Marmore, puntando a creare sinergie volte a valorizzare e promuovere il territorio.

Otto giornate di musica, sport, arte e teatro

Fino a domenica 4 luglio, si susseguiranno otto giornate di musica, arte, sport e teatro. L’elemento “acqua” farà da padrone; Piediluco con l’omonimo lago, Arrone e Casteldilago lambiti dal fiume Nera, Marmore con la sua Cascata, la più alta di Europa.

“Un’occasione per ripartire con ottimismo”

Fervono i preparativi. “C’è tanta energia ed entusiasmo”, dichiara Francesco Fioretti, neo-presidente della Pro Loco di Piediluco. Per le normative vigenti la tradizionale “Sfilata delle Barche” e lo “Spettacolo Pirotecnico” non verranno realizzati. “Abbiamo, tuttavia, voluto dare vita a questa particolare edizione de ‘La Festa delle Acque’ – annuncia Fioretti – per ripartire con ottimismo e tornare a occuparci della valorizzazione del nostro territorio.”

Il programma de “La festa delle Acque”

Questo il programma dopo le prime due serate di giovedì e venerdì.

Sabato 26 giugno

Ore 15,00 – passeggiata sulle sponde del Velino con merenda Campo Sportivo ASD Marmore in Via Mazzelvetta;

Ore 16,30 – La Rocca ed il Lago – escursione alla Rocca e al Borgo di Piediluco, gita sul lago con il battello;

Ore 18.00 “Rilassar.Si in riva al lago”, Centro Remiero Piediluco;

Ore 18,00 “Colori, profumi, sapori”, Break Bar gelato artigianale a Marmore;

Ore 18.30 Degustazione vini cantina Annesanti, Arrone;

Ore 18.30 Degustazione birra artigianale Piediluppolo, Viale Vincenzo Noceta, zona terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 20.30 serata dedicata alle arti nei ristoranti di Piediluco, Arrone, Casteldilago e di Marmore;

Ore 22.30 The bed hopper jazz-swing band musica anni ’50 Corso Noceta in prossimità della Terrazza Miralago Piediluco.

Domenica 27 giugno

Ore 9.00 Passeggiata in mountain bike di 20 km;

Ore 9,00 “Un posto da amare”, Percorso naturalistico e culturale di Marmore e della Cascata;

Ore 09.30 VI Corrilago con AVIS, Corsa non competitiva da 6 e 10,5 km, Centro Nautico Paolo D’Aloja Piediluco;

11.00 Spettacolo teatrale “Fiaba concerto del lago e la cascata” di e con Stefano de Majo, violino Francesca Stefanini;

Ore 11,00 fino alle 17.00 IV estemporanea di pittura con mostra mercato conclusiva Lungo le vie del paese e lungolago di Piediluco;

Ore 16,00 “Albero al lago”, i concorrenti dovranno percorre un tronco d’albero scortecciato e insaponato, fissato a sbalzo su un pontile, al fine di raggiungere e afferrare una bandierina fissata sulla punta dell’albero prima di cadere in acqua (Centro Nautico Paolo D’Aloja, Piediluco);

Ore 15,30 Festa in onore di Nettuno (i Nettunalia) a Marmore Parco dei Campacci;

Ore 18,00 “Colori, profumi, sapori”, Break Bar gelato artigianale a Marmore;

Ore 18.30 Degustazione birra artigianale Piediluppolo, Viale Vincenzo Noceta, zona terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 20,00 – serata magica presso i ristoranti di Piediluco ed i punti gastronomia di Marmore;

Ore 20.30 Ensemble di flauti dell’ISSM Briccialdi di Terni, Corso Noceta in prossimità della Terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 22.00 Luca Floridi e Domino Spada in concerto, Terrazza Miralago.

Giovedì 1 luglio

Ore 9.00 Percorso di riconoscimento delle erbe spontanee con dott. Maria Sonia Baldoni;

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Laboratorio creativo con il Gatto Zeus…” cantiamo, balliamo, coloriamo tutti insieme”;

Ore 17,00 Tour del Lago con lo “Gnefro” che racconta storie per bambini;

Ore 18,00 “Colori, profumi, sapori”, Break Bar gelato artigianale a Marmore;

Ore 18,30 yoga ai Campacci di Marmore;

Ore 20.00 serata magica ristoranti di Piediluco, Arrone, Casteldilago e di Marmore;

Ore 20. 00 Quartetto di Sax dell’ISSM Briccialdi di Terni, Corso Noceta in prossimità della Terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 21.00 Karaoke Rozzi Mario e Mariolina Masullo, P.zza della Resistenza Piediluco

Venerdì 2 luglio

Ore 18,00 “Colori, profumi, sapori”, Break Bar gelato artigianale a Marmore;

Ore 19.00 Spettacolo teatrale itinerante Andrea Mengaroni “il fratacchione” “Fra Ginepro de Lavigna…peregrino a Compostela”, Centro Nautico Paolo D’Aloja, Piediluco;

Ore 20.00 Degustazione birra artigianale Piediluppolo, Viale Vincenzo Noceta, zona terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 20.00 serata dedicata alle arti nei ristoranti di Piediluco, Arrone, Casteldilago e di Marmore;

Dalle ore 21.00 Spettacolo teatrale itinerante Andrea Mengaroni “il fratacchione” “Fra Ginepro de Lavigna…peregrino a Compostela”;

Ore 21,00 Galileo Galilei a Piediluco concerto del Maestro Massimo Gualtieri dell’Istituto Briccialdi – musica di Vincenzo Galilei (padre di Galileo), Molo 21, a Piediluco;

Ore 21,30 proiezione del lungometraggio Galileo Galilei, il grande scienziato nel territorio ternano, Molo 21 a Piediluco;

Ore 22.00 Concerto disco anni ’60, Corso Noceta in prossimità della Terrazza Miralago, Piediluco

Sabato 3 luglio

Ore 17.00 Zigzagando Pe Lu Borgo Co’ La Graziella Gara con la graziella, 4° Gran Premio Internazionale città di Piediluco;

Ore 17,30 premiazione balconi fioriti e illuminati, Campo Sportivo ASD Marmore in Via Mazzelvetta;

Ore 18,00 “Colori, profumi, sapori”, Break Bar gelato artigianale a Marmore;

Ore 18.00 “Rilassar.Si in riva al lago” Centro Remiero Piediluco;

Ore 18,30 Saggio musicale dei musicisti di Marmore,

Ore 20,00 serata magica ristoranti di Piediluco e punti gastronomia a Marmore;

Ore 21.00 spettacolo musicale e cabaret della Band “Sgominare L’Impuro”, Corso Noceta, in prossimità della Terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 22.00 Concerto disco anni ’60 Castel di Lago con Giacomo Carotti.

Domenica 4 luglio

Ore 8.30 Escursione all’eremo della Madonna dello Scoglio, Ritrovo a Piazza della resistenza Piediluco per caffè in compagnia;

Ore 9,00 “Un posto da amare”, Percorso naturalistico e culturale Sentiero 5, museo di archeologia industriale;

Ore 10:00 Passeggiata in mountain bike con pranzo al sacco, parco fluviale di Arrone;

Ore 15,30 il “miglio di birra” a cura ASD “quelli dello sport Piediluco”, presso il Circolo Canottieri Piediluco;

Ore 18,00 “Colori, profumi, sapori”, Break Bar gelato artigianale a Marmore;

Ore 18.00-23.00 La Casina Delle Rose Lu Spiazzittu de Caio Piediluco, Esposizione prodotti artigianali e artistici realizzati dagli ospiti dei Centri Diurni di salute mentale, a cura della Comunità Casa del Giovane di Piediluco;

Ore 19.00 Spettacolo teatrale “Francesco sul lago” di e con Stefano de Majo, Musica dal vivo con Marialuna Cipolla, Centro Nautico Paolo D’Aloja, Piediluco;

19,30 Sfilata di moda con le creazioni di eli.la di Elisa Lanzillotti, acconciature di Antonella Biondini e con la partecipazione di Ottica Centanni Terni. Terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 20,00 – serata magica nei ristoranti di Piediluco, Arrone, Casteldilago e di Marmore;

Ore 21,30 – premiazione balconi fioriti e illuminati Terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 22,00 Laboratorio di Archi dell’ISSM Briccialdi di Terni Corso Noceta, in prossimità della Terrazza Miralago, Piediluco;

Ore 21.00-22.00 Spettacolo teatrale narrante per bambini di Andrea Magnaroni su Leonardo da Vinci “giullare Silvestro e Leo Da Vinci”, con zucchero filato gratuito per bambini, Piazzetta adiacente Proloco Piediluco.

Lunedì 4 luglio

Dalle ore 18.00 “La natura dell’acqua”, una cena immersa nel meraviglioso paesaggio del Lago di Piediluco tra gusto e sostenibilità, Ristorante La Vista Hotel del Lago, Piediluco

Mostre ed esposizioni:

“IMMAGINI DELLA MEMORIA” – Corso IV Novembre – stampe, cartoline e foto storiche di Piediluco/a cura di Bruno Petrollini;

“CONCORSO VICOLI E BALCONI FIORITI”, Piediluco

