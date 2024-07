La Diocesi e Assisi piangono don Oscar Battaglia | Il cordoglio del vescovo - Tuttoggi.info

È tornato alla Casa del Padre a 93 anni monsignor don Oscar Battaglia, sacerdote diocesano, importante biblista grande conoscitore della Sacra Scrittura e della Terra Santa. A darne notizia il sito della diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo.

È morto nel pomeriggio di sabato 20 luglio nell’infermeria dei Frati minori dell’Umbria e Sardegna a Santa Maria degli Angeli dove era accudito amorevolmente da ormai quasi due anni e dove nelle ultime ore prima della sua dipartita ha ricevuto la vicinanza dei frati e delle persone più care. Proprio due giorni fa aveva voluto ricevere l’unzione degli infermi.

Don Oscar Battaglia era nato nella frazione di Todiano a Preci in Valnerina e dopo brillanti e veloci studi si era specializzato nell’approfondimento della Bibbia e diventato professore di Sacra Scrittura. Ha ricoperto l’incarico di preside del Seminario regionale e della Facoltà di scienze religiose. È stato guida e maestro di riferimento puntuale per tanti pellegrini che ha accompagnato in Terra Santa nei circa centoventi pellegrinaggi effettuati. “Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino, il consiglio episcopale, il consiglio presbiterale e l’intera comunità – conclude la nota della Diocesi – si uniscono in preghiera per il confratello e sono vicini ai parenti del caro Don Oscar”.

Anche l’amministrazione comunale di Assisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Oscar Battaglia. “Assisi con la dipartita di don Oscar – afferma il sindaco Stefania Proietti – perde un religioso sensibile e una guida spirituale. Come comunità siamo vicini ai suoi familiari e alla Chiesa che lo ha annoverato come intelligente biblista e punto di riferimento per intere generazioni”. Le esequie lunedì 23 alle 16 nella cattedrale di San Rufino, seguirà la tumulazione nella cappella del seminario al cimitero di Assisi.