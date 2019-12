La British Airways annuncia voli da Londra Heatrhow a Perugia - Tuttoggi

La British Airways ha annunciato l’apertura di voli da Londra Heathrow a Perugia San Francesco d’Assisi dal prossimo 2 Luglio p.v. sino alla fine di Agosto 2020. Le frequenze settimanali saranno 3 e saranno operate ogni Lunedi, il Giovedì ed il Sabato con un Airbus a321 da 210 posti.

British Airways appartiene ad uno dei più grandi gruppi del mondo aereonautico e l’Aeroporto di Heathrow è uno dei più grandi d’Europa con oltre 300 destinazioni in 6 continenti ed oltre 80 milioni di passeggeri

Le tariffe partono da 60 € a tratta ed i voli sono già vendibili in tutti i sistemi ed online.

Il Presidente della SASE SpA Ernesto Cesaretti ha commentato: “British Airways si aggiunge ad altri importanti brand quali Alitalia, Transavia/KLM e Ryanair che hanno scelto di volare da e per lo scalo umbro. E’ per tutta la Regione una importante notizia che permette di offrire attraverso l’hub di Londra molte destinazioni intercontinentali in coincidenza, ed in arrivo di altrettanti passeggeri stranieri da tutto il mondo”

Il direttore generale dello scalo di Perugia Umberto Solimeno ha aggiunto: “Sperare di avere collegamenti su Heathrow era qualcosa di praticamente impossibile perché da tempo lo scalo è congestionato. Lavoravamo da un anno con la British Airways e questo esperimento è solo un punto di partenza per ulteriori sviluppi che speriamo, anche in base alla risposta del territorio, possano essere forieri di ulteriori incrementi”.

Orari di partenza /arrivo

da Londra alle 11h10 -14h35 il lunedì,16h25 19h50 il giovedì, 14h55-18h20 il sabato

da Perugia alle 15h25-17h00 il lunedì,20h45-22h20 il giovedì,19h10-20h45 il sabato