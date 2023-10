"Kid Design Week": a Terni laboratori, atelier, officine creative, workshop e talk - Tuttoggi.info

Per il terzo anno consecutivo la Kid Design Week è organizzata da Utilità Manifesta/design for social in collaborazione con il Comune di Terni, con il patrocinio di Aiap e di Adi.

“Kid Design Week” proporrà, a Terni, dal 2 all’8 ottobre, un fitto calendario di appuntamenti tra laboratori, atelier, officine creative, workshop e talk.

“La Kid Design Week – racconta Francesco Maria Giuli, direttore artistico del festival – è nata nel 2021 avendo come punto d’osservazione il mondo dei bambini e coinvolgendo in riflessioni di ampio respiro la società adulta, rappresentata dalla comunità e in particolare da genitori, insegnanti e da tutti coloro che vivono e lavorano nel mondo della cultura e della formazione”.

Design e arti visive

Nella sede del Caos, nello specifico, si rivolgerà particolare attenzione agli studenti in formazione del design e delle arti visive con momenti dedicati di approfondimento, talk, presentazione di progetti, workshop organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Ambientale, Corso di Design.

“L’impensabile possibile” con Rkordata | Apple

Anche la Biblioteca Comunale di Terni sarà sede di alcuni eventi portanti del festival. Nello spazio Digipass si svolgeranno i laboratori “L’impensabile possibile” con Rkordata | Apple, mentre lo spazio Tweenager realizzerà due laboratori liberamente ispirati ad alcune opere di Italo Calvino.

Lectio Magistralis di Vito Mancuso



Tra gli appuntamenti più attesi, martedì 3 ottobre, alle ore 18.00, la Lectio Magistralis di Vito Mancuso in BCT. L’intervento, realizzato grazie al sostegno di ARPA, porterà nella città di Terni un intenso momento di riflessione sul tema della leggerezza, una “virtù” che caratterizza il nostro tempo con luci e ombre.

Armando Milani a Terni

Anche grazie al sostegno di Umbriaenergy, nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 ottobre il festival vedrà la presenza del graphic designer Armando Milani, una delle più importanti figure internazionali della grafica italiana, membro dell’Alliance Graphique Internationale (AGI). Nella giornata di venerdì 6 ottobre Armando Milani dedicherà ai bambini un pomeriggio di straordinaria creatività, mentre sabato 7, nella sede del Liceo Artistico O. Metelli di Terni, incontrerà giovani designer in formazione per condividere il suo percorso di designer vocato alla tutela dei diritti umani.

Altri appuntamenti

Il disegno dal vivo, invece, sarà al centro dei riflettori con Gek Tessaro, illustratore e autore di spettacoli teatrali; “Due occhi, un naso e una bocca”, rivolto a educatori e pedagogisti, avrà luogo mercoledì 4 ottobre.



Anche il mondo culturale dell’Oriente avrà il suo palcoscenico nell’edizione 2023 grazie alla partecipazione di Kaniukai, associazione fondata nel 2003 per promuovere l’arte della calligrafia giapponese. A tenere i laboratori, in questo caso, il maestro Shoehi Tsuruno.



Il Centro Zaffiria, infine, proporrà, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, due atelier sul tema “La valigetta delle nuvole”: i bambini saranno chiamati a sperimentare la misurazione delle nuvole.