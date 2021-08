Karate, c'è anche Terni nell'oro di Busà alle Olimpiadi di Tokyo - Tuttoggi

Storica medaglia d'oro dell'Italia nel Karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Luigi Busà, diretto dall'allenatore di Terni Claudio Guazzaroni

Storica medaglia d’oro dell’Italia nel Karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed arriva dal carabiniere siciliano Luigi Busà, diretto magistralmente sulle tappetine dal mitico allenatore ternano Claudio Guazzaroni.

La gara, categoria 75kg. specialità kumite, è stata davvero esaltante anche perché culminata nella finalissima con lo scontro con il rivale di sempre Rafael Ağayev, dell’Azerbaijan, quell’incontro che tutti gli appassionati del karate sognavano.

L’incontro è stato davvero spettacolare dove entrambi gli atleti hanno lottato, senza sconti, fino all’ultimo secondo per assicurarsi l’ambito titolo ed è stato proprio il nostro Busà ad avere la meglio per 1 a 0.

Oro nel karate per Busà, Guazzaroni: “Il sogno si è avverato”

Parla il tecnico ternano, Claudio Guazzaroni: “Come succede solo nelle favole il sogno si è avverato. Sono anni che insieme a Luigi, insieme al Team Italia, abbiamo lavorato per raggiungere l’obiettivo di una medaglia alle Olimpiadi e addirittura siamo riusciti nell’intento di ottenere quella più preziosa. Tanti i sacrifici che oggi sono stati finalmente ripagati per un’intera vita dedicata a questo sport. Un abbraccio ed un grazie a Luigi, quasi un figlio per me, ma con lui a tutte quelle persone che in questi giorni, in questi anni mi sono stati vicini nei momenti dio gioia ma ancor di più in quelli meno belli”.

TOKYO, JAPAN – AUGUST 06: Gold medalist Luigi Busa of Team Italy poses with the gold medal for the Men’s Karate Kumite -75kg on day fourteen of the Tokyo 2020 Olympic Games at Nippon Budokan on August 06, 2021 in Tokyo, Japan. (Photo by Harry How/Getty Images)

Da Terni Andrea Ortenzi, sparring a Tokyo del campione olimpico Luigi Busà: “E’ un’emozione immensa quella provata a partire dalla trasferta a Tokyo a fianco della nazionale Fijlkam, agli allenamenti mirati per preparare al meglio Luigi, al rientro in Italia giusto in tempo per gioire per la finale. Splendido tutto!“.

La Fijlkam Umbria

Parla il Presidente regionale Fijlkam Umbria, Andrea Arena: “Che dire? Un sogno che si avvera per tutti gli amanti del karate e ancor di più per il movimento federale regionale che attraverso Claudio riesce a palesare quanto una piccola regione come la nostra può produrre eccellenze uniche.

Un aneddoto simpatico mi piacere raccontare, una settimana prima della partenza per Tokyo come comitato abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza regalando a Claudio ed Andrea una polo ed un piccolo cornetto rosso portafortuna con una bandierina tricolore, alla quale Claudio ha contraccambiato omaggiandomi con la medaglia che avrebbe fatta toccare agli atleti prima di salire sulle tappetine giapponesi. La medaglia raffigurava l’effige di Giuseppe Garibaldi con il testo “O si fa l’Italia o si muore!”. Questo per far capire lo spessore di Claudio, grande campione, grande tecnico, grande amico, grande uomo. Un grazie da tutti noi”.