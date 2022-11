Ex Jp Indelfab, per i lavoratori arriva la Naspi

In via di risoluzione la situazione dei lavoratori ex J.P. Indelfab che dovevano accedere alla Naspi. Infatti, in questi giorni sono ripresi i contatti con l’Inps sulla questione Naspi per i dipendenti dell’azienda che era subentrata alla Antonio Merloni. Alla base del dibattito con l’Inps c’era, il mancato rispetto di alcuni accordi intercorsi tra le organizzazioni sindacali di categoria e i rappresentanti delle istituzioni, a iniziare dai governi che si sono succeduti in questi anni che hanno interessato la vicenda ex Merloni.

Mancata assegnazione Naspi

“Al centro della vicenda – spiega Luciano Recchioni, ex delegato Fiom Cgil – la mancata assegnazione della Naspi e cioè a quel sostegno sociale che aspetta ai lavoratori che perdono il lavoro. Per i lavoratori ex Indelfab per i quali, per vari motivi, non è possibile la ricollocazione, gli accordi degli anni precedenti prevedevano il riconoscimento di 728 giorni giorni di Naspi. Questo dopo il fallimento della J.P. Indelfab il 16 maggio 2022 non è avvenuto. In molti non hanno avuto accesso alla Naspi, tout court, mentre per altri sono stati fatti dei conteggi che hanno portato all’interruzione del sostegno nel giro di pochi mesi. Un fenomeno che ha interessato e interessa, solo in Umbria, un centinaio di lavoratori“.