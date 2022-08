Indelfab, ex dipendenti senza Tfr e Naspi

L'appello dell'ex delegato Fiom Cgil all'Inps per sanare la situazione

Ex dipendenti Indelfab senza Tfr e Naspi. L’allarme è di Luciano Recchioni, ex delegato Fiom Cgil. “Come delegato Fiom-Cgil per l’Indelfab, nonostante abbia terminato il mio impegno sindacale con la chiusura definitiva dell’azienda, voglio attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla situazione di questi dipendenti – spiega Recchioni – Voglio ricordare agli organi competenti e in primis all’Inps, ente che eroga la Naspi, che per i dipendenti della ex Indelfab esistono accordi presi negli anni che stabiliscono che spetta loro due anni di Naspi“.

“E’ tempo di sanare questa situazione”

“Capisco le difficoltà che l’Inps ha avuto in questo periodo per la grande mole di lavoro legata ad altre Naspi stagionali. Credo, però, che trascorsi ormai tre mesi da quando è stata fatta la domanda all’Inps, sia giunto il tempo di sanare questa spiacevole situazione visto che molti operai da quella data non percepiscono alcun emolumento e facevano conto sulla Naspi per il sostegno delle proprie famiglie. Per non parlare del Tfr e delle altre spettanze che devono ancora ricevere. Occorre fare presto e dare risposte concrete a chi le attende da tempo“.