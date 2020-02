Jp Industries, i sindacati chiedono un consiglio comunale aperto

I lavoratori chiedono l’impegno della politica per la Jp Industries. Lo fanno in maniera congiunta i delegati fim – fiom – uilm Stefano Mazzocchio, Luciano Recchioni e Rosa di Ronza auspicando presto un consiglio comunale aperto sulla Jp.

La preoccupazione dei lavoratori

“Siamo fortemente preoccupati sul futuro occupazionale e produttivo della stabilimento di Colle Nocera Umbra. Il piano industriale presentato dalla proprietà non ci convince in nessun punto. La nuova società che intende far nascere dalle ceneri della Jp, ricalcano a pieno quanto è successo con la Merloni, con i risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti“. L’attesa è per il parere del tribunale di Ancona, che dovrà pronunciarsi sulla fattibilità del piano industriale, “chiediamo al Comune di Nocera Umbra un consiglio comunale aperto. Questa ennesima tegola che sta cadendo sulla testa di centinaia di famiglie non può passare sotto silenzio. Le parole hanno un senso se vengono seguite dai fatti: abbiamo letto le dichiarazioni dell’assessore regionale umbro Fioroni e condividiamo ma sarebbe utile che vengano ribadite in una pubblica assemblea. La chiarezza è ormai indispensabile e solo alzando i toni si può ottenere. Non solo il futuro dei lavoratori e dello stabilimento di Colle dovrà essere messo all’attenzione di tutti ma anche di quel famigerato accordo di programma per la ex A. Merloni e che tra pochi giorni andrà in scadenza e che di fatto, nel suo interno contiene aspetti economici non indifferenti. I temi da trattare ce ne sono a iosa e anche la politica ha il compito di seguire e anche condizionare dove può, lo sviluppo di questa ormai “tele novella”come è stata la ex a. Merloni ieri e oggi la j. P.“.