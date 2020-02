JobLab, Terni partecipa al forum sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità - Tuttoggi

L’assessore comunale al welfare Cristiano Ceccotti parteciperà all’incontro sul progetto JobLab ovvero laboratori, percorsi e comunità di pratica per l’occupabilità e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità della FISH Nazionale, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro. L’iniziativa, si terrà il 6 febbraio al Centro per l’Autonomia Umbro. “Il JobLab non è un convegno ma una giornata di lavoro – dichiara l’assessore Ceccotti – dove le istituzioni regionali e locali, grazie alla FISH e alle altre associazioni che hanno promosso questa iniziativa, si confrontano per conoscere a pieno le difficoltà dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità al fine di definire un percorso tra i vari attori per le politiche attive di lavoro. Anche in questo modo cerchiamo di rimuovere gli ostacoli che impediscono, come dice la Costituzione italiana, il pieno sviluppo della persona umana”.

Il progetto JobLab nasce dalla consapevolezza che l’ambito lavorativo è ritenuto il contesto dove più evidenti sono le discriminazioni basata sulla disabilità e quindi maggiore è la preclusione alle pari opportunità, pertanto il progetto prevede fra le diverse attività anche l’organizzazione di 14 incontri territoriali sui temi appunto dell’occupabilità.