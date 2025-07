Javier Martinez è ufficialmente con la Terni Volley Academy | Delirio social - Tuttoggi.info

Dopo tanti rumors finalmente sul profilo della Terni Volley Academy è comparsa la foto di Javier Martinez, l’ex concorrente del Grande Fratello che, insieme alla compagna Helena Prestes, è uno dei personaggi del momento. Social in delirio da quando Martinez è comparso nel roster della squadra di pallavolo del presidente Santini che disputerà il prossimo campionato di serie A3, nel girone blu. Tra dubbi, incertezza e ipotesi, sembra che ormai ci sia poco da dire: Javier Martinez giocherà a Terni il la prossima stagione e sui social, tra live TikTok con più di mille utenti connessi e gruppi di fan in delirio, Terni è stata anche tra i trend più seguiti. Non è ancora dato sapere se Martinez si trasferirà a Terni e se sarà seguito da Helena, ma certamente il Pala Terni sarà la sua nuova casa sportiva.