Alla Jacobilli arriva la Bibliotheca orientalis

Alla Biblioteca Jacobilli arriva la “Bibliotheca Orientalis” dell’architetto di origini bevanati Attilio Petruccioli. La cerimonia oggi alla presenza di Petruccioli, del coordinatore culturale della Biblioteca, il professor Antonio Nizzi, e del vicario del vescovo, don Giovanni Nizzi.

La mole di materiale acquisito

L’atto di donazione è del 28 agosto. Il fondo acquisito consta di 12mila volumi, specializzati in architettura, urbanistica orientale. Ci sono pezzi rari di opere relativi al Restauro di paesi in via di sviluppo, un archivio fotografico di 40mila diapositive e 1000 foto. Il tutto con 650 scatoloni.

L’entusiasmo e i progetti

L’accettazione della donazione è stata accettata con grande entusiasmo dalla Biblioteca, che ha sottolineato come il fondo sarà valorizzato attraverso una implementazione degli arredi funzionali della biblioteca, la risistemazione cartografica attraverso la catalogazione nel servizio bibliotecario nazionale. Un progetto già all’attenzione della Fondazione Cassa di risparmio di Foligno.

“E’ stato un anno importante per noi il 2023 – ha detto il vicario del vescovo, don Gianni Nizzi – che si conclude con questa donazione inaspettata ma di grande valore”.