Atleta di Foligno muore in un incidente, raccolta fondi per il funerale

Il 36enne è stato travolto da un'auto mentre si trovava a Forte dei Marmi per lavoro. Raccolta fondi a Foligno per i funerali

Stava tornando a casa in scooter dopo aver lavorato nei locali notturni come buttafuori. Così è morto Ivan Loisin, 36enne atleta professionista di Foligno, venuto a mancare a seguito in un incidente a Forte dei Marmi. Ivan Loisin viaggiava su uno scooterone, fatale gli è stato lo scontro con un’auto.

Il giovane, di origini moldave, viveva nella città della Quintana ed era un atleta professionista di arti marziali. In Versilia si era trasferito temporaneamente per lavorare per la stagione estiva. Al termine probabilmente sarebbe tornato a Foligno. Era un campione di Mma.

La data dei funerali non è stata ancora fissata. A Foligno è partita la raccolta fondi: “Per le spese del funerale e per riportare a casa il nostro Ivan da Forte dei Marmi stiamo raccogliendo delle partecipazioni con una carta prepagata con cui andremo a saldare presso l’agenzia. L’iban è: IT03D3253203200006571221553. Tutti i dettagli delle partecipazioni saranno sempre a disposizione per riscontro presso Accademia Foligno ASD” è la comunicazione dell’associazione Mixed Martial Arts.