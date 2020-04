"Isolati ma creativi", a Sant'Anatolia si pensa a un libro collettivo - Tuttoggi

Raccogliere in un libro quello che i cittadini provano in questi tempi di isolamento forzato a causa del Coronavirus. Si chiama “Isolati ma creativi” l’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura di Sant’Anatolia di Narco. Un progetto collettivo che sta raccogliendo diversi consensi.

L’idea è dell’assessore Anna Corti. Si tratta di un invito a tutta la popolazione – spiega l’amministrazione comunale – a raccontare il proprio periodo di isolamento in questa primavera 2020 con aneddoti, brevi storie, filastrocche, foto, disegni, poesie, fotografie.

Ogni pensiero e riflessione è importante e verrà raccolto per diventare un libro di memoria per le generazioni future. “La tua partecipazione è fondamentale per riempire le pagine della nostra storia” è l’appello del Comune di Sant’Anatolia.

Il materiale può essere inviato tramite e-mail a annacorti1962@gmail.com . Per informazioni si può contattare l’assessore Anna Corti al numero 347 136 9077.