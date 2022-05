Ippoterapia e pet therapy per minori disabili, contributi in arrivo - Tuttoggi

Il contributo alle attività che si occupano di ippoterapia e pet therapy sarà erogato sulla base della valutazione di una Commissione appositamente formata. I criteri di valutazione, così come tutte le informazioni e la modulistica necessarie alla presentazione della domanda, sono contenuti nell’avviso consultabile presso il sito web del Comune di Marsciano all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2556.html così come anche presso i siti web istituzionali degli altri Comuni della Zona sociale.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0758747216 – d.chiabolotti@comune.marsciano.pg.it.

“L’interazione con cavalli e animali domestici, in presenza di personale appositamente formato, – sottolinea l’assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, Manuela Taglia – ha dimostrato di poter contribuire al miglioramento dello stato di salute di persone, in particolar modo minori, che si trovano in condizioni di disagio psicologico e/o disabilità fisica. Queste attività, svolte in affiancamento e a integrazione delle terapie mediche tradizionali, sono quindi meritevoli di essere sostenute e valorizzate, per renderle accessibili a quanti più disabili possibile e garantirne la continuità nel tempo. È proprio questo l’obiettivo che ci propiniamo con questi contributi”.