Investito in via Settevalli, 18enne rimane in terapia intensiva - Tuttoggi

Il giovane è ricoverato all'ospedale di Perugia in gravissime condizioni: la prognosi è riservata

Rimane ricoverato in terapia intensiva il giovane di 18 anni investito giovedì sera in via Settevalli, a Perugia.

L’incidente è avvenuto all’altezza del centro commerciale Emisfero, con il ragazzo che è stato investito da un’auto.

Dall’ospedale di Perugia, dove il 18enne investito è stato subito trasportato in ambulanza, venerdì mattina comunicano che il paziente è attualmente ricoverato per politrauma in Terapia Intensiva. La sua prognosi, al momento, rimane riservata.