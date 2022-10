Investe un motociclista e fugge, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso | Foto - Tuttoggi

Il sinistro avvenuto nei pressi di Madonna Alta, l'uomo è un quarantasettenne di Ancona cui verrà anche sospesa la patente

Un 47enne di Ancona è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per fuga a seguito di incidente stradale con feriti ed omissione di soccorso: l’uomo – secondo le indagini della stradale corroborate dalle telecamere di sorveglianza – avrebbe investito il conducente di un motociclo, rimasto ferito, per poi fuggire senza prestare soccorso. Per tali violazioni, all’uomo sarà applicata anche la sospensione della patente di guida da 18 mesi a 5 anni.

Gli operatori della Sala Operativa della Sezione della Polizia Stradale di Perugia sono stati allertati dal personale del 118 che, sul raccordo Stradale A-1, altezza dello svincolo di Madonna Alta. La pattuglia della Sezione di Perugia, intervenuta immediatamente sul posto per i rilievi del caso, rilevando che il conducente dell’autovettura, dopo il sinistro, incurante della caduta del motociclista, aveva proseguito la sua corsa in direzione di Olmo.