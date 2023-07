Interviene durante incidente e picchia e rapina anziano, arrestato - Tuttoggi.info

Lo straniero, approfittando di un lieve sinistro stradale fra due autovetture, ha rapinato una delle parti coinvolte. Fermato a Ponte Allende



E’ stato individuato ed arrestato dal personale delle volanti della Polizia di Stato di Terni l’uomo che sabato scorso, all’interno del parcheggio di un supermercato cittadino, approfittando di un lieve sinistro stradale fra due autovetture, avrebbe rapinato una delle parti coinvolte.

Si tratta di un uomo di origini marocchine, che si sarebbe impossessato di 50 euro dall’automobilista – un signore anziano – che li aveva appena ricevuti dall’altro automobilista per il danno subito alla portiera del proprio veicolo.

Lo straniero, intervenuto nella trattativa fra i due conducenti, alla vista del denaro ha improvvisamente colpito con un pugno l’anziano e, quando questi, a terra, ha provato ad estrarre il cellulare per chiamare i soccorsi, lo ha nuovamente colpito con un calcio e lanciato addosso alla moglie dell’anziano, anche ella presente al fatto, una lattina di birra, per poi dileguarsi velocemente.

Sul posto sono intervenute le volanti che, dopo aver ricostruito l’accaduto e acquisito dai testimoni la descrizione fisica dell’aggressore, lo hanno rapidamente fermato in Ponte Allende, dove l’uomo, con in mano ancora la banconota, ha anche fatto resistenza agli agenti. Lo straniero, con precedenti penali e richiedente asilo, è stato condotto al Carcere di Sabbione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Già nei giorni precedenti l’uomo era stato denunciato per due aggressioni all’interno del Parco Ciaurro, ai danni di altri stranieri, e per altre condotte illecite, per le quali era stato emesso dal Questore Failla il Divieto di ritorno nel Comune di Terni.