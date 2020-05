Interruzione erogazione acqua a Terni - Tuttoggi

Lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica di Terni, nell’area compresa tra Via Giandimartalo di Vitalone e Via Montegrappa, sono in programma:

giovedì 7 maggio, dalle 8.30 alle 15.

Le zone interessate sono: Via Giandimartalo da Vitalone, Via Montegrappa, Via V. Veneto, Via Vodige, Via della Bansizza, Via Gorizia, Via Premuda, Via Fiume, Via Pola, Via Montesanto, Via Tagliamento, Via Pasubio, Via Podgora, Via Redipuglia e zone limitrofe.

Durante i lavori potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive.

Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.