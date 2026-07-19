Interregionale Centro Giovani Confindustria, presidenza all'umbro Daniele Tonti - Tuttoggi.info

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Interregionale Centro Giovani Confindustria, presidenza all’umbro Daniele Tonti

Redazione

Interregionale Centro Giovani Confindustria, presidenza all’umbro Daniele Tonti

Dom, 19/07/2026 - 11:08

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Staffetta alla guida dell’Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria, il Comitato che riunisce i Gruppi di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Daniele Tonti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, succede a Stefano Perazzelli, presidente del Comitato abruzzese e alla guida, nell’ultimo anno, dell’Interregionale del Centro.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea annuale del Comitato, che si è svolta a Pescara.

Queste le parole di Daniele Tonti dopo l’incarico: “Siamo felici del ritorno della presidenza dell’Interregionale del Centro in Umbria. Ringraziamo l’Abruzzo per l’ottimo lavoro svolto e proseguiremo nel percorso avviato in questi anni, valorizzando quanto è stato costruito e rafforzando la collaborazione tra i nostri territori. Il Comitato Interregionale rappresenta un’importante occasione di confronto tra giovani imprenditori che condividono sfide, opportunità e obiettivi comuni. Vogliamo renderlo sempre più uno spazio di elaborazione di proposte, di scambio di esperienze e di sviluppo di progettualità capaci di generare valore per il sistema produttivo del Centro Italia. Le trasformazioni che stanno interessando il mondo dell’impresa, dall’innovazione tecnologica alla transizione sostenibile, fino alla valorizzazione del capitale umano, richiedono una visione condivisa e una forte capacità di fare rete. Lavoreremo con questo spirito – ha concluso – coinvolgendo tutti i Gruppi regionali, per rafforzare il ruolo dei Giovani Imprenditori come interlocutori autorevoli e protagonisti dello sviluppo economico e sociale dei nostri territori”.

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