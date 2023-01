Interpan ok e doccia fredda per Treofan, Bandecchi scioglie i nodi - Tuttoggi

Interpan ok, Treofan doccia fredda. Stefano Bandecchi fa il punto sul futuro delle due aziende. Treofan "Non ci siamo"

Interpan e Treofan, il patron della Ternana a candidato alle prossime elezioni come sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, fa il punto sullo stato delle trattative in corso per la rilevazione delle due aziende ternane, interessate da vertenze tuttora in atto. Secondo quanto riferito nel suo ultimo video Instagram, Stefano Bandecchi è tornato a parlare di Interpan “Il 18 gennaio sarà fatto l’atto davanti al notaio – ha dichiarato – e Unicusano inizierà a gestire Interpan, dopo l’offerta definitiva al curatore e ci sarà un grande vantaggio per i lavoratori di Terni”.