"Intelligenze artificiali: scenari per la società", se ne parla a Spoleto con Paolo Benanti

Nel quadro delle iniziative promosse dal Tavolo Interistituzionale dell’Adolescenza, coordinato dal Comune di Spoleto, l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile e l’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica si terrà un Incontro sul tema “Intelligenze artificiali: scenari per la società”, sabato 9 febbraio p.v. alle ore 9.15 presso la sala convegni dell’Hotel Albornoz di Spoleto.

Interverrà il Prof. Paolo Benanti, membro della Task Force su Intelligenza Artificiale promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma; Visiting Scholar at the Center for Clinical Bioethics of the University of Georgetown – Medical Center in Washington DC (USA);

