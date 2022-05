Installati 2 radar in via Valsorda, saranno attivi fino al 6 giugno | Ecco perché - Tuttoggi

I due dispositivi non sono autovelox ma avranno lo scopo di monitorare il traffico: ciò servirà per realizzare un percorso pedonale da e per San Guido

Sono stati installati questa mattina (mercoledì 18 maggio) a Gualdo Tadino, lungo via Valsorda (indicativamente all’altezza della Piscina Comunale), due dispositivi radar – non dunque degli autovelox -, che avranno lo scopo di controllare il traffico in questa arteria.



Al fine di poter eseguire la realizzazione di un percorso pedonale da e per San Guido, infatti, il Comune di Gualdo Tadino informa tutta la cittadinanza che da oggi – 18 maggio – fino al prossimo 6 giugno la Provincia di Perugia effettuerà un monitoraggio del traffico veicolare nel tratto interessato proprio grazie a questi due radar.