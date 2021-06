Inquinamento, Commissione d'inchiesta per Terni e Narni - Tuttoggi

Si è riunita, questa mattina, la Commissione d'inchiesta per l'inquinamento dell'area ternana e narnese; all'incontro anche i presidenti di Auri e Arpa.

Si è riunita questa mattina, a Palazzo Cesaroni e in diretta streaming, la Commissione d’inchiesta sulle condizioni di inquinamento dell’area ternana e narnese. Alla riunione, presieduta da Francesca Peppucci, hanno preso parte il presidente di Auri, Antonino Ruggiano, e il presidente di Arpa, Luca Proietti.

“Un quadro chiaro rispetto alla situazione ambientale”

La presidente Peppucci, innanzitutto, ha espresso il suo

ringraziamento ai presenti. Infatti, “grazie a questi

incontri – dichiara – si va piano piano delineando un quadro estremamente chiaro rispetto alla situazione ambientale di un’area importante nel contesto non solo locale, ma anche regionale”.

Nessuna criticità nella gestione dei rifiuti e del servizio idrico

La presidente Peppucci, inoltre, ha sottolineato che il presidente di Auri, rispetto alle proprie competenze, “non ha evidenziato criticità in merito alla gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico”. Per quanto

riguarda Arpa, invece, il presidente Proietti ha tracciato una fotografia

in merito al ruolo e al lavoro dell’agenzia, rispetto alle bonifiche del Sin

(Sito interesse nazionale) Terni-Papigno.

Il lavoro prosegue

Il lavoro della Commissione di inchiesta sull’inquinamento dell’area

ternana e narnese proseguirà nelle prossime settimane con la programmazione di altre specifiche audizioni, finalizzate a una relazione finale da presentare in Aula.