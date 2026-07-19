Inizia la preparazione del Perugia Primavera, i convocati da Giorgi | Sabato il test con il Perugia di Tedesco - Tuttoggi.info

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Inizia la preparazione del Perugia Primavera, i convocati da Giorgi | Sabato il test con il Perugia di Tedesco

Redazione

Inizia la preparazione del Perugia Primavera, i convocati da Giorgi | Sabato il test con il Perugia di Tedesco

Dom, 19/07/2026 - 11:43

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Inizia lunedì 20 luglio la preparazione alla prossima stagione del Perugia Primavera. Alla guida dei Grifoni c’è ancora mister Luigi Giorgi, che lo scorso anno ha sfiorato l’impresa promozione, che i suoi ragazzi che si sono fermati solo nella sfortunata semifinale contro il Modena.

Questo l’elenco dei convocati comunicato dal Perugia Calcio nella mattinata di sabato:

1 TARDUCCI Damiano (p)
2 CATALDI Simone (p)
3 ARCIONI Jacopo (p)
4 ORGANAI Riccardo (p)
5 BUONAFEDE Tommaso
6 BISONNI Edoardo
7 GIAMBARVERI Mattia
8 SANTILLO Jacopo
9 CESARINI Alesandro
10 CIARAPICA Vittorio
11 RAGNI Samuel
12 DI SALVATORE Mattia
13 BEVANATI Matteo
14 BARTOLINI Mattia
15 OLIMPIERI Filippo
16 BACIOCCHI Giulio
17 PIERANGELINI Valerio
18 BELLALI Omar
19 VANNI Duccio
20 BENDINI Nicolò
21 PASCUCCI Elia
22 FERDINANDI Giulio
23 MINESTRINI Edoardo
24 CIANI Davide
25 CALVA’ Samuel
26 AGNISSAN Elio
27 BUCARINI Oietro
28 MERICO Francesco
29 BELLONI Nicholas

La convocazione per il ritrovo in sede è per le ore 16.30 di lunedì 20 luglio, con il primo allenamento che si terrà alle ore 18.30 al Centro sportivo “Paolo Rossi”.

Il programma di questa prima parte di preparazione prevede una doppia seduta di allenamenti, la mattina con inizio alle 9 e il pomeriggio dalle 18.30.

Sabato 25 luglio (ore 18.30) il test match con la Prima Squadra di mister Giovanni Tedesco.

Mercoledì 29 luglio la squadra del Perugia Primavera partirà per Bagno di Romagna, sede del ritiro.

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