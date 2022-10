Infrastrutture, Malaridotto (Lega): "I progetti che avvieremo con Salvini"

Lo svincolo di Scopoli

“Lo svincolo di Scopoli era uno di quei progetti messi sul tavolo dalle vecchie amministrazioni e poi dimenticati in un cassetto. È grazie alla Lega e al Segretario Regionale Caparvi se il progetto è stato recuperato e i lavori sono in procinto di partire. Altro tema delicato, ma di notevole importanza strategica, è quello della Variante Sud che collegherà le due zone industriali di Foligno e che permetterà a tutti i cittadini di muoversi rapidamente dentro e fuori la città, diminuendo il volume del traffico e lo smog, per una città sempre più vivibile. Il tema della variante sarà al centro di un consiglio comunale dedicato, aperto alla cittadinanza, in programma il prossimo 9 novembre. Di primaria importanza il potenziamento della rete ferroviaria Orte-Falconara. Nel progetto originario è previsto che a Foligno ci sia l’unica fermata dell’Alta velocità, che ci permetterebbe di entrare in collegamento veloce con Roma, Firenze e Ancona, con tutti i benefici economici e turistici del caso“.

Via Campagnola, “Bocciato ricorso presentato a fini politici”

Malaridotto nomina anche l’elisoccorso regionale e mette in evidenza il “successo di via Campagnola: “Grazie alla realizzazione di una bretella si è risolto un problema annoso e mai sciolto dalle vecchie amministrazioni, che ha creato così tanti disagi viari agli abitanti della zona e a tutti coloro che entravano a Foligno dalla porta est della città (Via Piave). La recente sentenza del Tar, che ha bocciato il ricorso presentato, anche per evidenti fini politici, conferma la bontà dell’azione dell’Amministrazione comunale che non si ferma alle parole, ma produce fatti concreti per migliorare la vita dei cittadini“.

I cantieri

Quindi un percorso nel quale Malaridotto rivendica la vicinanza con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, “al quale presenteremo presto le varie istanze del territorio, per far sì che tutte queste opere vengano avviate e portate a termine. La governatrice Donatella Tesei e il segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi hanno già avviato un primo importante confronto con il Ministro, dal quale è emersa la volontà comune di operare in sinergia per sbloccare i cantieri fondamentali alla crescita e allo sviluppo dell’Umbria“.