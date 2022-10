Consiglio comunale aperto su variante sud: c’è la data

La massima assise si riunirà mercoledì 9 novembre alle 15.30

Sarà convocato per mercoledì 9 novembre alle 15.30 il consiglio comunale straordinario, da tenere in forma aperta, sul tema della Variante sud. La decisione, come anticipato, è stata presa dal presidente Lorenzo Schiarea, di concerto con i capigruppo del consiglio comunale.

Schiarea: “Clima costruttivo”

“Esprimo soddisfazione per l’unanimità che si è raggiunta in conferenza dei capigruppo sulla modalità di svolgimento del consiglio e su come organizzare i lavori, che riutilizzeranno la procedura già stabilita per quelli già convocati in questa consiliatura, in particolare quello sulla sicurezza. Un clima costruttivo e positivo”, spiega il presidente Schiarea.