Infortunio sul lavoro in un'azienda edile, operaio ferito ad una gamba - Tuttoggi.info

Operaio di 58 anni trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia. E' il terzo infortunio sul lavoro in poche settimane tra Assisi e Bastia

Un nuovo grave infortunio sul lavoro in Umbria nel pomeriggio di oggi (mercoledì 24 aprile). Un operaio è rimasto infatti ferito in un’azienda di Rivotorto di Assisi che produce materiali per l’edilizia. Si tratta di un 58enne che è stato colpito ad una gamba da una pesante lastra.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. Sul posto, per accertare la dinamica dei fatti, sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia di Assisi ed il personale dell’ispettorato del lavoro.

Si tratta del terzo infortunio sul lavoro avvenuto nel comprensorio nel giro di un paio di mesi: l’ultimo grave episodio nella zona era avvenuto al centro fieristico Umbriafiere un mese fa. Mentre ieri ad Orvieto un 66enne ha perso la vita schiacciato da un trattore mentre era al lavoro in un terreno.