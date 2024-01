Infermieri aggrediti a Foligno e Perugia, la condanna dell'Ordine - Tuttoggi.info

L'ordine degli infermieri di Perugia interviene dopo le due aggressioni avvenuta a Foligno e Perugia negli ultimi giorni

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Perugia esprime vicinanza e solidarietà per i gravi e spiacevoli eventi che hanno visto coinvolti rispettivamente un’infermiera del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Foligno e un infermiere e l’equipaggio del 118 di Perugia.

“La violenza perpetrata contro il personale sanitario- afferma il Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Perugia Nicola Volpi – sta diventando un’emergenza nell’intero territorio nazionale.

Gli infermieri, in particolare, sono la categoria professionale più esposta e per questo più vulnerabile. Proprio per la tipologia del lavoro svolto, l’infermiere è il professionista che intercetta l’utenza e che è più a diretto contatto con situazioni caratterizzate da emotività, vulnerabilità, frustrazione di fronte alla malattia o ad attese, aspettative, senso di insoddisfazione”.

Il sentimento di indignazione e di rabbia di tutta la categoria professionale, legati a questi ennesimi atti di inciviltà nei confronti di infermieri, spingono i componenti dell’Ordine a reclamare tutte le tutele necessarie affinché tali atti non si ripetano.

“Gli infermieri sono fondamentali nell’assistenza sanitaria – affermano i Componenti dell’Ordine degli Infermieri di Perugia – meritano rispetto, riconoscimento e protezione”.

“Affinché mai abbiano a spegnersi i riflettori sul dramma della violenza contro gli operatori sanitari – conclude Volpi – il nostro Ordine professionale, ha avviato e promosso una propria iniziativa che punta alla formazione e all’informazione degli operatori sanitari. L’obiettivo principale dei nostri corsi è formare gli infermieri nel prevenire e riconoscere il rischio, acquisirne consapevolezza ed individuare i fattori scatenanti dell’aggressività: tre punti fondamentali la cui approfondita conoscenza può essere determinante nella prevenzione di questo grave problema. La conoscenza e, di conseguenza, la prevenzione delle situazioni a rischio di scatenare la violenza sono le migliori armi per creare il clima di lavoro migliore per ottenere l’alleanza tra operatori sanitari e utenti”.

L’Ordine di Perugia esprime vicinanza ai colleghi coinvolti in questo spiacevole episodio e a tutto il personale sanitario, ribadendo il proprio impegno nell’avvio di dibattiti ed interlocuzioni politiche ed istituzionali per il rafforzamento di iniziative e di programmi specifici a garanzia della dignità e della sicurezza di chi dedica la propria vita alla tutela della salute altrui.