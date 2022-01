Incrocio pericoloso, studio di fattibilità per renderlo sicuro - Tuttoggi

Dieci incidenti, anche uno mortale, nell'incrocio pericoloso tra via Ferrer e via De Cesare: l'amministrazione comunale corre ai ripari

L’ultimo gravissimo incidente era avvenuto tre mesi fa, quando una 69enne in bici era morta dopo essere stata travolta. Presto, però, ci sarà una soluzione per l’incrocio pericoloso tra via Ferrer e via de Cesare.

Se ne è discusso durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Città di Castello.

“Attraverso uno studio di fattibilità l’amministrazione comunale deciderà come disciplinare l’incrocio tra via Ferrer e via Raffaele de Cesare a tutela della sicurezza degli utenti della strada, scegliendo le soluzioni più idonee tra quelle già ipotizzate dal comando della Polizia Municipale e dagli uffici tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici”. Questo infatti è stato l’impegno preso dall’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti in risposta all’interrogazione con cui i consiglieri del Pd Monia Paradisi e Massimo Minciotti segnalavano la necessità di intervenire per attenuare la pericolosità dell’intersezione stradale.

Incrocio pericoloso, l’interrogazione

“L’incrocio è situato in prossimità di un cavalcavia ferroviario, che ne limita la visuale in un senso di marcia, si trova al termine di un lungo rettilineo, dove i limiti di velocità raramente vengono rispettati, e anche la disposizione su due file di chi percorre via Ferrer impedisce una adeguata visuale per chi esegue la manovra di attraversamento”, aveva evidenziato Paradisi, chiedendo se l’amministrazione avesse condotto “una valutazione sui possibili interventi”. La consigliera aveva quindi proposto alcune soluzioni, come “predisporre bande rumorose lungo viale Raffaele de Cesare, nuove segnalazioni luminose e limiti a 30 km/h, eliminare nel tratto finale di via Ferrer la disposizione su due file, inserire l’obbligo di svolta a destra al termine della stessa via o l’eventuale inversione del senso di marcia”.

Nell’incrocio pericoloso 10 incidenti, l’ultimo mortale

Citando le relazioni in merito del comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando e del dirigente dei Lavori Pubblici Andrea Moretti, l’assessore Braccalenti ha riferito dei dieci incidenti verificatisi tra il 2018 e il 2021 in corrispondenza dell’incrocio (alcuni dei quali con lesioni e uno con esito mortale) e ha prospettato alcuni interventi per via Raffaele dei Cesare (posizionamento di segnaletica composita con l’indicazione di incrocio pericoloso; invito a rallentare con riduzione del limite di velocità e distanza dall’intersezione; luci gialle lampeggianti e bande ottiche di rallentamento) e per via Ferrer (posizionamento del segnale di stop con l’indicazione della distanza dall’intersezione; luci gialle lampeggianti; previsione di una sola canalizzazione del flusso di traffico).

Le ipotesi al vaglio

Per quanto riguarda l’eventuale modifica della disciplina del transito veicolare nell’incrocio, Braccalenti ha ipotizzato di prevedere “l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Ferrer, con la posa di un cordolo che induca la direzione obbligatoria degli autoveicoli”, segnalando che “in questo caso i veicoli in transito che attualmente svoltano a sinistra da via Ferrer dovrebbero raggiungere la rotatoria a circa 150 metri per proseguire in direzione di via Bologni”.

In sede di replica il consigliere Minciotti si è detto “soddisfatto degli impegni dell’amministrazione comunale”, soffermandosi sulla “necessità di installare un cordolo che impedisca l’attraversamento dell’incrocio per evitare che si riproduca la situazione dell’intersezione tra via Malfatti e via Engels, dove un’analoga modifica della disciplina del transito veicolare viene spesso disattesa proprio per la mancanza di questo tipo di dissuasore e richiede attenzione da parte della Polizia Municipale”.