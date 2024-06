Incrocio "maledetto", ennesimo incidente con due feriti | Ora si invoca il senso unico - Tuttoggi.info

Scontro tra un'auto e un motorino nella tarda serata di ieri (2 giugno), i giovani caduti dalla sella portati in ospedale | In 5 anni è il 15° sinistro (di cui uno mortale nel 2021) all'intersezione tra via Ferrer e via R. De Cesare

Torna a far discutere l’incrocio “maledetto” di Città di Castello, quello del bar Millefiori tra via Ferrer e via Raffaele De Cesare.

Proprio ieri sera (2 giugno), infatti, è avvenuto l’ennesimo incidente che ha coinvolto un motorino e un’auto, con la dinamica ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I due giovani in sella allo scooter – entrambi finiti rovinosamente a terra – sono rimasti feriti e poi portati in ospedale dal 118, fortunatamente non in gravi condizioni.

La pericolosità di questa intersezione era già stata discussa due anni fa in Consiglio comunale con un’interrogazione del Pd, anche se l’unica modifica apportata nel 2022 fu poi quella di restringere la corsia di Via Ferrer in prossimità dello stop, per evitare la scarsa visibilità dovuta all’affiancarsi di due veicoli. A quanto pare, però, questa soluzione non basta, dato che gli incidenti non accennano a diminuire: negli ultimi 5 anni se ne sono verificati almeno 15 (quelli per i quali è stato chiesto l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine) di cui uno anche mortale nel 2021.

L’incrocio è di fatto pericoloso per chiunque (pedoni o auto) voglia immettersi da via Ferrer verso via Fabrizi, poiché il cavalcavia/dosso di via De Cesare, durante l’attraversamento, non permette di avere una chiara visuale del veicolo che sta arrivando, che di solito sopraggiunge pure a velocità sostenuta.

Gli stessi cittadini, in passato avevano avanzato alla giunta proposte di intervento, dall’installazione di rallentatori prima e dopo il dosso di Via De Cesare o al passaggio pedonale luminoso. Soluzioni mai prese in considerazione. Sull’argomento ha annunciato una interrogazione anche Tommaso Campagni (FI), la cui proposta alternativa – e a costo zero – sarebbe quella di “istituire un senso unico obbligato a destra da Via Ferrer verso via R. De Cesare“. La questione verrà analizzata nel prossimo Consiglio comunale.