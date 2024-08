Incoronati a Forano i nuovi campioni umbri su pista - Tuttoggi.info

L’Umbria del ciclismo su pista sorride anche a Forano in occasione delle prove valide per l’assegnazione dei titoli regionali della disciplina. I giovani specialisti appartenenti alle categorie Juniores, Allievi ed Esordienti, sia maschili che femminili, hanno infatti brillato nel lungo mercoledì di gare del Velodromo reatino, che ha visto 8 differenti atleti dividersi le 12 maglie di campione regionale messe in palio nel corso della giornata.

Reduci dalla fresca qualificazione alla Finale Nazionale del Trofeo delle Regioni, i nostri pistard hanno nel complesso confermato quanto di buono fatto vedere a Firenze una settimana fa. In una rassegna che li vedeva stavolta opposti ai pari età del Lazio, a loro volta in competizione per i rispettivi titoli regionali, i portacolori umbri si sono infatti messi in bella evidenza anche a livello assoluto, portando a casa ben 9 successi nelle singole specialità. Tra i mattatori di giornata lo Juniores Francesco Cornacchini (Team Fortebraccio), punta del diamante del movimento e già inseritosi non a caso nel giro della nazionale di categoria. Il marscianese classe 2007 ha timbrato una tripletta di vittorie nel Km da Fermo, nella Corsa a Punti e nell’Eliminazione, portando a casa anche le relative maglie con le effigi del grifo e del dragone. In campo femminile invece doppia corona sia per la Junior Giulia Calderini (SC Club Corridonia), laureatasi campionessa nei 500 m da Fermo e nell’Inseguimento Individuale, che per l’Esordiente Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team), a cui sono andati invece i titoli dell’Omnium e della Velocità. Come società hanno invece raccolto un ottimo bottino sia il Velo Club Racing Assisi Bastia, con Pietro Battistelli (Velocità Allievi) e Leandro Musta (Omnium Allievi), che l’Unione Ciclistica Città di Castello, con Lorenzo Lodovisi (Omnium Esordienti) e Vittorio Longari (Velocità Esordienti). A completare il quadro dei neo-campioni l’Allievo Giorgio Bramini Goretti (Gubbio Ciclismo Mocaiana), che si è imposto nell’Inseguimento Individuale.

Gli 8 corridori citati rappresentano però soltanto la punta dell’iceberg di un movimento regionale che sta continuando in questi anni a produrre una notevole quantità di talenti, specie se rapportata al numero assoluto di praticanti. Fondamentale a riguardo l’apporto del “progetto pista” del CR Umbria, attraverso il quale è stato messo a disposizione dei ragazzi non solo un impianto funzionale come quello di Forano, ma anche il know-how di un Tecnico Regionale da grandi trascorsi nella disciplina come Monia Baccaille. Una ricetta che, unita alla lodevole disponibilità messa in campo dalle società per lo svolgimento degli allenamenti settimanali, sta portando non poche soddisfazioni anche in questa calda estate su pista, ancora ben lungi dalla sua conclusione.