Incidenti, Raccordo ed E45 in tilt

Due incidenti mandano in tilt il traffico nel Nodo di Perugia, sul Raccordo e lungo la E45. Ennesima giornata da bollino rosso per gli automobilisti che si trova a transitare sul Raccordo, dove sono in corso,da parte di Anas, lavori di rifacimento del piano stradale, in direzione sud, tra le gallerie di Prepo e di Piscille.

Nel tratto in cui si transita in una sola corsia per senso di marcia, in direzione nord si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi mezzi. L’incidente è avvenuto prima della galleria di Piscille.

Incidente anche nel tratto della E45, prima della rampa di innesto con il Raccordo, a Ponte San Giovanni. Qui sono state tre le vetture coinvolte.

In entrambi gli incidenti è intervenuta la polizia. Lunga la fila, con diversi mezzi pesanti, in direzione nord, con rallentamenti del traffico anche in direzione opposta.