Incidente tra auto e ape, ferito un anziano - Tuttoggi

L'anziano alla guida dell'ape, incastrato ed estratto dai Vigili del fuoco, è stato portato in ospedale dal 118 per alcune ferite

I Vigili del Fuoco di Terni, nel pomeriggio di oggi 15 settembre, sono intervenuti nei pressi del cimitero di Narni scalo, per un incidente stradale tra un autovettura ed un’ape.

Anziano ferito dopo incidente

Secondo quanto è stato possibile apprendere i passeggeri della Smart sono rimasti illesi, mentre l’anziano alla guida dell’ape, incastrato ed estratto dai Vigili del fuoco, è stato portato in ospedale dal 118 per alcune ferite. Sul posto anche la Polizia Locale di Narni per regolare il traffico e i rilievi di rito dell’incidente.