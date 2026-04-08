Incidente sulla Ss75, traffico in tilt | Foto - Tuttoggi.info

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì, dopo le 18, lungo la Ss75 Centrale Umbra tra Perugia e Bastia Umbra. L’incidente si è verificato in direzione nord, all’altezza dello svincolo per Ospedalicchio – Collestrada e quindi l’aeroporto San Francesco d’Assisi.

Ad essere coinvolti un mezzo pesante e un’auto, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone che viaggiavano nei due mezzi, anche se sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Presenti anche i vigili del fuoco oltre che la polizia stradale che si sta occupando del transito veicolare. Si registrano forti rallentamenti al traffico, con lunghe code in una fascia oraria in cui la Ss75 è piuttosto trafficata. I mezzi vengono deviati verso la viabilità interna visto che l’incidente ha occupato entrambe le corsie di marcia.