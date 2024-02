Incidente sulla SS75 con un tir, un ferito lieve e lunghe file

In direzione nord nel tratto che attraversa Bastia Umbra

E’ di un ferito lieve, trasportato per accertamenti all’ospedale di Perugia con un’autoambulanza del 118, il bilancio dell’incidente che si è verificato lungo la SS75 Centrale Umbra, in direzione nord verso Perugia, all’altezza di Madonna di Campagna, nel territorio di Bastia Umbra.

Il camion ha tamponato un mezzo dell’Anas che indicava il restringimento della corsia per dei lavori in corso. Traffico in tilt, con lunghe code nel punto dell’incidente e all’intersezione con la E45.

Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per rimuovere i mezzi incidentati che occupano la sede stradale.