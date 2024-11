Incidente sulla Ss75 Centrale Umbra, code verso Perugia - Tuttoggi.info

Code lungo la Ss75 “Centrale Umbra” tra Foligno e Perugia, in direzione del capoluogo di regione, per colpa di un incidente avvenuto intorno alle 9.30 di giovedì 21 novembre. A scontrarsi – per fortuna in modo non grave e senza feriti – sono stati un piccolo mezzo furgonato ed una vettura di colore nero, all’altezza di Bastia Umbra.

Lo scontro ha danneggiato seriamente il mezzo furgonato, di proprietà di una azienda, che ha dovuto arrestare la sua corsa in mezzo alla carreggiata con una ruota distrutta. In attesa della sua rimozione, nella zona si registrano forti rallentamenti sulla Centrale Umbra visto che si viaggia su una unica corsia.