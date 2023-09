Incidente tra più auto lungo la Flaminia all'altezza di San Carlo, a Terni. Soccorritori sul posto

Code sulla Flaminia tra Terni e Spoleto nel pomeriggio di venerdì per un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Il sinistro è avvenuto tra San Carlo e Terni Est.

Si registrano code in entrambi sensi di marcia, considerando che in seguito al sinistro è stata chiusa la carreggiata in direzione Spoleto.Sul posto sono presenti le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso.

seguono aggiornamenti