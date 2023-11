Incidente in un cantiere della ricostruzione a Norcia, ferito operaio 46enne - Tuttoggi.info

Operaio precipita in un cantiere a Norcia, trasportato all'ospedale di Terni. Sul posto Usl, forze dell'ordine e 118

Un nuovo incidente sul lavoro in Umbria. Si tratta di un operaio rimasto ferito in un cantiere della ricostruzione post sisma a Norcia. L’infortunio è avvenuto nella mattinata di giovedì, 2 novembre. L’uomo, un 46enne che stava lavorando in un cantiere edile, è precipitato dall’alto da un’altezza fortunatamente non troppo elevata.

L’operaio, residente nel Lazio, è stato dunque soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Terni. Gli è stato riscontrato un trauma ad un arto, con una prognosi di 30 giorni. Sul posto il personale dell’ispettorato al lavoro dell’Usl Umbria 2, oltre ai vigili del fuoco ed ai carabinieri di Norcia. In corso le verifiche del caso, da parte dell’Usl, sul rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in Umbria dall’inizio dell’anno. In questo caso fortunatamente le conseguenze non sono state gravissime, ma purtroppo dall’inizio dell’anno sono stati ben 19 i decessi. Una delle tragedie era avvenuta sempre a Norcia, con un giovane operaio precipitato da un ponteggio di un cantiere della ricostruzione e purtroppo morto in ospedale dopo quasi un mese e mezzo di agonia.