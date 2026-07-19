Incidente in moto, le due vittime vivevano ad Annifo di Foligno - Tuttoggi.info

Vivevano ad Annifo di Foligno, dove si erano trasferiti da poco tempo da Taverne di Serravalle, Giancarlo Petri ed Emanuela Taschini, di 50 e 49 anni, morti sabato sera in un incidente lungo la strada provinciale 78 all’altezza di Passo Colmurano, nelle Marche.

I due, in sella a una motocicletta, procedevano in direzione di Sarnano. Per cause in corso di accertamento, secondo quanto riportato dalla stampa marchigiana, hanno tamponato un furgone condotto da un 68enne di Urbisaglia. Sull’asfalto non c’è segno di frenata, segno che Giancarlo, che era alla guida, si è trovato davanti il furgone in modo inaspettato. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

I due sono morti poco dopo il violento impatto. Le loro salme sono all’obitorio dell’ospedale di Macerata, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per gli accertamenti del caso.

Giancarlo, carrozziere, lascia quattro figli. Emanuela, che lavorava in una stireria a Scopoli, aveva avuto un figlio da una precedente relazione.

(foto di repertorio)