Incidente via Gori, muretto di nuovo abbattuto | Sui social pioggia di meme

Partito anche un sondaggio per dare un nuovo nome

L’incrocio tra via Pietro Gori e via Cave Ardeatine sempre essere maledetto. Un nuovo incidente, dopo quello di inizio 2021 e inizio 2020, regolarmente registrato dalla pagina satirica “Foligno – muretto tra via Pietro Gori e via Cave Ardeatine”. Perché, al netto dell’evento di cronaca, la frequenza e la singolarità degli incidenti costituisce un unicum. E la rete si è sbizzarita.

Su Segnalazioni Foligno è partito un sondaggio per quello che potrebbe diventare il “Muro dello schianto“. E c’è una pioggia di meme uno più esilarante dell’altro.