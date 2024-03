Incidente Flexibus sull’A1, muore studente che tornava a Perugia

La vittima è Vindou Illumine Junior Kersant, congolese di 19 anni. Sei feriti, uno in rianimazione. Indaga la polizia stradale

Stava tornando a Perugia, dove frequentava l’Università per Stranieri, il 19enne congolese Vindou Illumine Junior Kersant moro nell’incidente del pullman Flexibus avvenuto sull’autostrada A1 nei pressi di Modena.

Il mezzo era partito da Milano ed era diretto a Roma. L’autista, un 56enne di Alatri (Frosinone), ha perso il controllo del bus, che si è scontrato contro la barriera di cemento sul lato destro della carreggiata.

Per lo studente congolese non c’è stato nulla da fare. Nell’urto sono rimaste ferite sei persone, tra cui il secondo autista, 58enne, in prognosi riservata.

L’autista è risultato negativo all’alcol test. E’ indagato per omicidio stradale. Sull’incidente indaga la polizia stradale di Bologna Sud.