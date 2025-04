Incidente, E45 e Raccordo paralizzati FOTO e AGGIORNAMENTI - Tuttoggi.info

E45 e Raccordo autostradale Perugia – Bettolle paralizzati a causa di un incidente che si è verificato a metà pomeriggio di oggi (mercoledì) tra Ponte San Giovanni e Collestrada, nei pressi dell’innesto con la SS 75.

Auto e mezzi pesanti incolonnati in entrambe le corsie sulla E45 per chi proviene da Roma. Stessa cosa sul tratto perugino del Raccordo, dove i mezzi sono in fila da un’ora.

Traffico che si è riversato anche sulle strada interne di Perugia, a Ponte San Giovanni, Collestrada, Balanzano e Madonna del Piano.

(notizia in aggiornamento)