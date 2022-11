Incidente auto contro scooter, giovane in ospedale - Tuttoggi

Incidente auto contro scooter a Gabelletta, giovane trasferito al Pronto Soccorso in ambulanza. Traffico rallentato

Nella serata di oggi, 3 novembre, si è verificato un incidente tra uno scooter e un’auto in zona Gabelletta. Un giovane in sella al suo scooter, per motivi in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, è finito contro un’auto ed è stato disarcionato dal mezzo a due ruote. La caduta è stata rovinosa e, per il giovane, si è reso necessario l’intervento del 118. Un’ambulanza si è infatti portata sul luogo dell’incidente e il personale sanitario ha provveduto a prestare le prime cure in loco al giovane ferito che, successivamente, è stato stabilizzato su barella e trasferito al Pronto Soccorso per essere affidato alle cure dei medici. Il traffico risulta rallentato per via dei rilievi che sono svolti dalla Polizia Locale.