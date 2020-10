Incidente a Collestrada, code sulla SS75 e sul Nodo di Perugia. Sonodiverse le vetture coinvolte nel tamponamento allo svincolo di Collestrada, tra il sottopasso per Perugia e la svolta a destra per Cesena.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per cercare di far defluire il traffico in un punto critico.

Si è creata una lunga fila per chi procede sulla SS75 in direzione nord. Rallentamenti anche sul tratto della E45 del Nodo di Perugia.