Incendio via Morandi, nuova ordinanza valida fino al 1 febbraio | "Ristretta" area limitazioni - Tuttoggi

Le limitazioni rimangono le stesse ma per una porzione di territorio più limitata, ecco quale | Il nuovo documento è stato stabilito dal sindaco insieme ad Arpa e Usl

Una nuova ordinanza sindacale, riguardante il vasto incendio avvenuto in via Morandi (Umbertide), è stata emessa oggi (27 gennaio).

Nel documento viene ridotta l’area oggetto di limitazioni e divieti stabilita dalla precedente ordinanza: fino a mercoledì 1° febbraio 2023, di concerto con Arpa Umbria e Usl, all’interno della fascia delimitata di giallo e colorata di rosso nella planimetria (nella foto) – che comprende via Otto Marzo, via Primo Maggio, via Nizza, via dei Falegnami, via dei Mugnai, parte di via Portella della Ginestra, parte di via Madonna del Moro, parte della ex Ss 3 bis Tiberina, parte di via dei Carrai, parte di via del Muscianeto, tratto di via Case Sparse – si ordina di: