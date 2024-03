Incendio vagone in galleria, esercitazione sulla Firenze-Roma - Tuttoggi.info

Le Prefetture di Terni e Viterbo coordineranno la simulazione di incendio con il supporto della RFI nella galleria Castiglione

La notte tra il 22 e il 23 marzo 2024 si terrà presso la Galleria ferroviaria Castiglione, sulla linea Direttissima Firenze-Roma, un’esercitazione di protezione civile, coordinata dalle Prefetture di Terni e Viterbo con il supporto di Rete Ferroviaria Italiana. Nell’occasione verrà simulato un principio d’incendio a bordo di un vagone di un treno Italo, fermo all’interno della galleria, con la partecipazione di una ventina di figuranti in qualità di trasportati.

Il personale a bordo del treno lancerà l’allarme, segnalando l’evento ai Vigili del Fuoco e interessando le Prefetture, ai fini della successiva attivazione del Piano Generale di Emergenza e dell’istituzione, presso la Prefettura di Terni, di un Centro Coordinamento Soccorsi con il coinvolgimento di tutti gli ulteriori enti di soccorso (Forze dell’Ordine, 118, Croce Rossa, Protezione civile, personale FS ecc.).

In corrispondenza di entrambi i lati di imbocco della galleria (sia ternano che viterbese) sarà istituito un “posto di comando avanzato”, in cui i funzionari responsabili dei Vigili del Fuoco delle due provincie, ciascuno per la propria competenza, assumeranno la direzione tecnica degli interventi di soccorso. Sul lato umbro, più vicino all’area colpita dall’emergenza simulata, sarà presente anche il personale della Polizia ferroviaria, nonché della Polizia Locale e della Polizia Stradale per garantire la sicurezza della circolazione e l’accesso dei mezzi di soccorso.

L’esercitazione, che terminerà alle 03:00 circa, rappresenta un importante strumento preventivo volto a verificare l’adeguatezza e l’efficacia del piano di emergenza e dei relativi modelli d’intervento, permettendone l’eventuale implementazione e aggiornamento.